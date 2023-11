OL Académie : les U19 et U17 sur le pont dès 11h

En attendant les deux matchs des équipes professionnelles dimanche soir, les U17 et les U19 de l'OL lanceront cette journée dominicale à 11h.

Pour les amoureux de l’OL et qui ont aussi un faible pour l’Académie, ce dimanche s’annonce des plus chargés. Les hostilités débuteront dès 11h et s’étireront jusqu’à tard dans la soirée avec les matchs de deux équipes professionnelles à Décines pour les garçons (20h45) et Guingamp pour les Fenottes (21h). En attendant ces deux matchs, les U17 et les U19 serviront de mise en bouche juste avant le déjeuner. À 11h, les deux équipes de jeunes seront en effet sur le pré dans leur championnat respectif.

Les plus jeunes évolueront à domicile à Meyzieu. Après leur contreperformance de la semaine dernière à l’ASPTT Marseille, dernier du championnat, les U17 se doivent de redresser la tête face à Cavigal Nice. Les Niçois ne sont qu’un point derrière, mais avec la nouvelle défaite du Gazélec contre l’OGCN, l’OL peut espérer gagner une place en cas de succès et se retrouver au pied du podium.

La course aux play-offs comme objectif

Sur le podium, les U19 le sont déjà et sont même à la deuxième place, qualificative pour les play-offs. Mais dans cette poule B du championnat national, tout peut aller très vite puisqu’il n’y a que trois points d’écart entre l’OL et Strasbourg, sixième. Du club alsacien, il en est d’ailleurs question pour les joueurs de Jérémy Bréchet ce dimanche avec un déplacement en Alsace. Sur une série de trois défaites avant le week-end dernier, les jeunes Lyonnais ont réussi à casser cette spirale avec un succès contre l’AS Pagny sur Moselle à l’Académie. Ils voudront donc confirmer ce regain de forme contre un concurrent direct qui reste sur une défaite cuisante à Troyes, pourtant lanterne rouge du championnat.