Les U19 de l'OL l'emportent au bout du suspense (3-1)

Englués dans une série de trois défaites consécutives, les U19 de l'OL ont fait basculer la rencontre face à Pagny-sur-Moselle en leur faveur (3-1).

La bataille fut intense jusqu'au bout, et rien n'aura été facile pour la troupe du duo Jérémie Bréchet - Amaury Barlet. Ce dimanche, les U19 de l'OL recevaient pourtant un mal classé, Pagny-sur-Moselle, 11e au coup d'envoi de la partie.

Mais la performance du club Mosellan pourra lui laisser des regrets, et surtout ouvrir des perceptives pour l'avenir. Il a en effet bousculé largement l'Olympique lyonnais, et ce, malgré un Erawan Garnier très remuant dans son couloir droit. La première période nous a mis l'eau à la bouche, tant elle fut vivante et plaisante à voir, avec des situations pour les deux équipes. Un score de 0-0 après 45 minutes, mais qui promettait du spectacle pour la suite.

Meyo décisif, Garnier remuant

Dès le retour des vestiaires, Garnier poussait son adversaire à la faute dans la surface de réparation. Un penalty transformé par Bryan Meyo (48e, 1-0), et on pensait les Gones lancés vers leur sixième succès cette saison. Mais loin de rendre les armes, Pagny est parvenu à égaliser sur un coup franc bien coupé par un Pagnotin, qui devança la sortie de Llahona (65e, 1-1). Dos au mur et en difficulté pour s'extraire du pressing adverse, la formation rhodanienne s'en est remis à son meneur d'attaque, Meyo, pour battre à deux reprises en quelques minutes la défense des visiteurs.

Servant deux fois parfaitement Emerson Pedro Vanga (86e) et Olivier Mvouama (90e+2), l'avant-centre a permis à l'OL de s'imposer 3 buts à 1. De quoi mettre un terme à la mauvaise période actuelle (trois revers de rang).

L'OL reste 2e, mais loin d'Auxerre

Ce succès va conforter la deuxième place des Lyonnais (20 unités), toujours à 11 longueurs du premier, Auxerre. Le prochain rendez-vous des Rhodaniens sera extrêmement important, puisqu'ils voyageront à Strasbourg le dimanche 26 novembre (11 heures). Battu à Troyes samedi (3-0), le Racing se trouve sixième (17 unités).

Composition de l'OL U19 : LLahona - Charifou (C), Yahia, El Abrougui - Djouad, Merah, Mvouama, Senouci, Garnier - Meyo, Benlahlou