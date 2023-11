Mercato : Florian Maurice (ex-OL) pourrait aussi quitter Rennes

En quelques jours, deux anciens Lyonnais pourraient quitter Rennes. Outre Bruno Genesio, Florian Maurice a lui aussi l'intention de s'en aller.

Ces dernières années, les passerelles entre l'OL et Rennes étaient nombreuses, aussi bien dans l'encadrement technique que dans les bureaux et sur le terrain. De Florian Maurice, en passant par Bruno Genesio et Martin Terrier, on retrouvait plusieurs connexions entre le Rhône et la Bretagne. Mais cela sera désormais un peu moins le cas.

En effet, ces dernières heures, Genesio a pris la décision de ne pas poursuivre son aventure en Ille-et-Vilaine. Une décision motivée par les résultats sportifs en baisse, à l'image de la défaite contre l'Olympique lyonnais le 12 novembre (0-1), mais aussi par des données plus personnelles.

Maurice pas consulté sur le successeur de Genesio

Le coach français pourrait être suivi par celui qui est encore officiellement directeur sportif du club, Florian Maurice. Ancien directeur de la cellule de recrutement rhodanienne, il serait sur le départ selon L'Equipe. En poste depuis juin 2020, il n'a notamment pas été consulté sur le choix du futur technicien sur le banc rennais. L'actionnaire, François Pinault, a choisi Julien Stéphan sans que l'ex-attaquant n'ait eu voix au chapitre.

Maurice aurait donc l'intention de quitter l'actuel 13e du championnat. Pour la formation bretillienne, cela ressemble à une belle secousse avec un secteur entier du sportif à revoir.