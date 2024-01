OL : Barcola (PSG) évoque son retour à Décines

Bradley Barcola (PSG) et Anthony Lopes (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Le 3 septembre 2023, Bradley Barcola a entamé son aventure au PSG lors du déplacement à l'OL. L'attaquant s'est confié sur ce retour forcément particulier.

Le hasard du calendrier et du mercato est parfois taquin. L'été dernier, l'un des feuilletons ayant émaillé le mercato lyonnais concernait Bradley Barcola. L'international Espoirs français a fini par rejoindre le Paris Saint-Germain à la toute fin de la période des transferts, moyennant 45 millions d'euros (plus 5 de bonus).

Cette mutation, qui a fait couler beaucoup d'encre, a forcément pesé sur le début de saison de l'OL. Le contexte autour du jeune attaquant fut d'autant plus lourd que pour sa première apparition avec le PSG, il devait se déplacer à Décines.

"Je m'étais préparé mentalement"

C'est ainsi que le 3 septembre 2023, quelques jours seulement après son changement d'équipe, Barcola se retrouvait dans le groupe parisien parti pour le Rhône. Il est entré en jeu, faisant dans le même temps ses premiers pas francilien, à 15 minutes du terme de la partie. "C'était spécial, a-t-il confié à Téléfoot à ce sujet. C'est le club qui m'a formé depuis mon plus jeune âge. Je m'étais préparé mentalement, j'en avais parlé avec l'entraîneur et ma famille avant. Je suis entré sereinement. J'aurais pu marquer, c'est dommage, mais on a gagné donc j'étais content. Je n'aurais pas célébré, quand même pas."

Effectivement, le PSG l'a emporté sans trembler 4 buts à 1, enfonçant encore un peu plus l'Olympique lyonnais dans la difficulté. De son côté, l'ailier a bien grandi. A 21 ans, il est devenu un élément important du groupe de Luis Enrique. Il vient d'enchaîner quatre titularisations en Ligue 1 et a débuté le crucial Dortmund - Paris mi-décembre (1-1). Sa progression se voit avant tout dans le jeu, bien qui lui reste à améliorer ses statistiques (deux réalisations et deux passes décisives en 22 rencontres).