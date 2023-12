OL : Textor charge encore Lukeba et Barcola

Ayant critiqué l’état d’esprit des joueurs durant la préparation estivale, John Textor a également profité de l’occasion pour envoyer une nouvelle pique à Castello Lukeba et Bradley Barcola, partis de l’OL durant l’été.

Comme Jean-Michel Aulas, John Textor partage un point commun : celui d’avoir la langue bien pendue quand il parle médiatiquement. Le propriétaire d’OL Groupe n’est pas là à occuper l’espace médiatique toutes les semaines en raison de la distance entre sa résidence à Miami et la capitale des Gaules, mais quand il parle à un média, ce n’est jamais pour cinq minutes.

Notre site Olympique-et-Lyonnais en a fait l’expérience il y a deux semaines, l’Américain est bavard, très bavard et ratisse large au moment de parler de l’actualité de l’OL. C’est aussi ce qu’il a fait dans l’entretien accordé à Le Monde dans lequel Textor passe en revue ses choix, son désir, mais aussi ses critiques. Ce fut le cas concernant l’état d’esprit des joueurs lyonnais durant la préparation estivale et même s’ils ne sont plus là, Castello Lukeba et Bradley Barcola en ont pris pour leur grade.

"Je veux des joueurs qui viennent gagner des titres"

Comme les supporters, John Textor n’a que peu apprécié de voir des joueurs du cru mettre les voiles après moins de cent matchs joués avec leur club formateur. Il y a une réalité économique que semble avoir oublié en route l’Américain, mais le rôle de club tremplin ne lui plait guère. "Quand j’ai demandé à Castello Lukeba pourquoi il voulait partir, il m’a dit qu’il avait suffisamment donné à son club formateur, a expliqué le patron lyonnais. Il voyait l’OL seulement comme un club formateur. Bradley Barcola aussi. Ce n’est pas ce que je veux voir dans un vestiaire. Je veux des joueurs qui viennent gagner des titres."

Pour le moment, ce sont avant tout des joueurs avec une mentalité et un état d’esprit irréprochable qui sont recherchés pour remonter la pente. John Textor compte sur le mercato hivernal pour remédier à ces manquements dans le groupe de Pierre Sage, mais tout ne s’effacera pas en un coup de baguette magique et des chèques de quelques millions d’euros.