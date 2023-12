OL Académie : le programme du week-end

Quatre matchs sont au programme ce week-end du côté de l’OL Académie dont trois se joueront à domicile. Zoom sur ces rencontres.

Un dernier tour de piste avant d’aller profiter des festivités de fin d’année. En cette mi-décembre, les équipes de l’OL Académie disputent leur dernier match de l’année 2023 et les suiveurs du centre seront ravis de savoir que trois de ces quatre rencontres du week-end se disputeront entre Rhône et Saône. Le début des hostilités commencera samedi du côté de Décines et du terrain Gérard Houllier. Après un repos forcé la semaine dernière en raison du match de Coupe de France de Lyon-La Duchère, la réserve de Gueïda Fofana retrouve le championnat de National 3 samedi à 16h.

Les Lyonnais, qui restent sur trois victoires de suite, reçoivent Ain Sud qui est dans les profondeurs de la poule K avec seulement six points. En plus de poursuivre sur sa belle série, l’OL aura à cœur de prendre un maximum de confiance avant son dernier match de Premier League International Cup, mercredi (20h30) à Brighton. Une rencontre décisive pour la qualification pour la phase finale.

La réserve féminine retrouve le terrain

Samedi passé, c’est bien dimanche que les débats seront les plus animés pour les équipes de l’Académie. Si les U19 féminine en ont fini avec la première phase de leur championnat, les homologues masculins se déplacent eux en Île-de-France pour affronter le Paris FC. Un duel de haut de tableau contre une équipe parisienne qui occupe actuellement la quatrième place de la poule B, à seulement trois longueurs des coéquipiers d’Erawan Garnier. Les Lyonnais restent sur une victoire à domicile contre l’AS Monferrand grâce notamment à un doublé de Lenny Djouad.

Les U19 seront les seuls à se déplacer ce week-end, car les U17 de Mohamed Chacha recevront les voisins de Lyon-La Duchère dimanche (14h30) à Meyzieu. Battus au match aller, les joueurs de l’OL souhaiteront prendre leur revanche et terminer l’année 2023 sur une meilleure note que ce début de saison sur courant alternatif (7e avec 20 points). Enfin, pour finir, la réserve féminine retrouve, elle, le chemin du championnat. Après trois semaines d’interruption, l’OL (3e, 18 points) reçoit Le Puy Foot (6e, 14 points) avec l’ambition de garder la cadence de Toulouse et l’AS Cannes, en tête avec un point d’avance.

Le programme :

Réserve F : OL - Le Puy, dimanche 14h30

Réserve : OL - Ain Sud, samedi 16h

U19 : Paris FC - OL, dimanche 14h30

U17 : OL - Lyon-La Duchère, dimanche 14h30