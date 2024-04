Nantes - OL (1-3) : Fofana "attendait ce but" depuis un moment

Malick Fofana après son but lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

À l’image des autres entrants, Malick Fofana s’est montré à son avantage au moment de fouler la pelouse de la Beaujoire. L’ailier belge a été remuant et en a profité pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Il n’avait pas mis longtemps à marquer son premier but avec l’OL au moment de son arrivée en janvier dernier. Après une mise en bouche contre Le Havre, Malick Fofana avait profité de sa première titularisation lyonnaise à Bergerac en Coupe de France pour débloquer son compteur but. Un peu moins d’une mi-temps pour se mettre en confiance, mais depuis, plus rien.

Auteur d’entrées en jeu intéressantes, l’ailier belge attendait encore de trouver le chemin des filets en Ligue 1. C’est désormais chose faite à Nantes (1-3) où il a donné l’avantage à l’OL, deux minutes après l’égalisation d’Alexandre Lacazette. "Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Ligue 1. J’attendais depuis un moment." Il n’a malheureusement pas pu le fêter avec les supporters en raison du huis clos imposé à la Beaujoire, mais "un but reste un but. Il restera dans ma mémoire."

Deux premiers ballons décisifs dimanche soir

Touché à l’échauffement contre Valenciennes, Malick Fofana était incertain pour le déplacement à Nantes, tout comme Rayan Cherki. On ne peut pas vraiment dire que les deux offensifs ont subi leurs récents pépins physiques, eux qui ont tout changé. Entré à la 75e minute, l’international Espoirs belge n’a eu besoin que de deux ballons pour se montrer décisif.

Sur son premier, il a vu Alban Lafont repousser sa tentative, mais Alexandre Lacazette avait bien suivi (75e). Sur le deuxième, il s’est presque créé son but tout seul en masquant bien sa frappe au premier poteau (77e). Une entrée convaincante comme le lui avait demandé Pierre Sage afin "d’aider l’équipe, d’être décisif et prendre du plaisir." Même s’il est un remplaçant de luxe, Fofana a parfaitement rempli les trois missions qui lui avaient été attribuées à la Beaujoire.

Avec Gwendal Chabas, à Nantes.