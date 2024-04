Nantes - OL : Mangala forfait, Cherki et Fofana incertains

Absent de l’entraînement, Orel Mangala a rechuté de sa blessure contractée avant la trêve internationale. Le milieu est forfait pour Nantes - OL tandis que Rayan Cherki et Malick Fofana vont se tester.

La trêve internationale n’a finalement pas eu d’effets réparateurs sur Orel Mangala. Malade à Lorient puis touché aux ischios avant Toulouse, le milieu de l’OL avait profité de la fenêtre en sélection pour faire son retour à la compétition lors du deuxième match de la Belgique contre l’Angleterre. Ayant joué pendant 80 minutes, Mangala avait livré une prestation solide, mais n’avait pas enchaîné avec l’OL, étant resté sur le banc contre Reims.

Titulaire en Coupe de France, le Diable Rouge a dû laisser sa place à la 55e minute à Corentin Tolisso, visiblement touché. Absent de l’entraînement ce vendredi, Mangala a en réalité rechuté et sera forfait pour le déplacement à Nantes, dimanche (20h45). "Il a beaucoup joué lors du 2e match de la Belgique, donc on avait limité son temps de jeu contre Reims et on ne l’avait pas fait rentrer au final. Contre Valenciennes, ça s’est réveillé un petit peu, mais ce n’est pas très grave, je pense qu’il pourra jouer le match suivant."

Cherki peut "jouer des bouts de matchs"

À deux jours du voyage en Loire-Atlantique, Orel Mangala est le seul forfait acté dans les rangs lyonnais, même s’il pourrait être rejoint dans les prochaines heures. S’étant entraînés en marge du groupe vendredi, Malick Fofana et Rayan Cherki restent pour le moment incertains. "Dans tous les cas, ils seront testés samedi pour savoir s'ils peuvent jouer, mais on est avant tout dans une optique de les préserver afin qu'ils soient en état de jouer." De son côté, l’international Espoir français a confirmé qu’il était "apte à pouvoir jouer, mais des bouts de matchs, pas pour débuter pour le moment. Quand ce sera le cas, vous le saurez en même temps que moi (sourires)."