Nantes - OL : Kadewere ne pourra pas jouer dimanche

Prêté par l’OL en janvier, Tino Kadewere ne pourra pas jouer dimanche (20h45). Une clause a été intégrée dans le prêt de l’attaquant pour qu’il ne puisse pas disputer cette rencontre avec Nantes.

Dimanche, Antoine Kombouaré va devoir faire sans public et ce n’est pas forcément pour plaire à l’entraîneur du FC Nantes. À cause de l’utilisation de fumigènes il y a quelques semaines, le stade de la Beaujoire se retrouve en effet privé de ses supporters pour la réception de l’OL, dimanche (20h45). Mais ce ne seront pas les seules absences côtés nantais. En effet, les Canaris ne pourront pas compter sur Ignatius Ganago (genou), Moses Simon (péroné) et Bastien Meupiyou (genou), blessés jusqu’à la fin de la saison, ainsi que Rémy Descamps, forfait pour une pubalgie.

3 buts en 12 matchs avec les Canaris

Il n’y aura pas de traces non plus de Tino Kadewere. L’attaquant zimbabwéen n’a pas de soucis physiques, mais fait simplement les frais d’un accord entre le FC Nantes et l’OL. Prêté par le club lyonnais avec option d’achat cet hiver, Kadewere a vu les deux clubs insérer une clause l’empêchant de jouer le match retour à la Beaujoire. L’OL est sûr d’une chose, il a réduit ses chances d'être frappé par la malédiction d’un ancien de la maison qui marque dimanche soir (20h45). Il reste certes Samuel Moutoussamy mais avec un attaquant, les chances étaient plus élevées.