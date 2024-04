Nantes - OL : Sage et Kombouaré pestent contre le huis clos

Les supporters du FC Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Dimanche soir (20h45), la rencontre de la 28e journée entre Nantes et l’OL se jouera à huis clos. Une décision contestée par les deux entraîneurs.

La saison dernière, l’ambiance qui a régné à la Beaujoire avait clairement transcendé les joueurs du FC Nantes pour aller décrocher une place en finale de la Coupe de France. Un an plus tard, la donne sera bien différente puisque les Canaris jouent leur place en Ligue 1 et surtout vont devoir faire sans leurs supporters contre l’OL. Suite à l’utilisation de fumigènes pour fêter l’anniversaire de la Brigade Loire, le club a été sanctionné d’un huis clos contre la formation lyonnaise puis d’une absence de la tribune historique pour les deux prochaines rencontres.

Une décision qui n’est clairement pas au goût d’Antoine Kombouaré qui a fait son retour à Nantes. "Je suis en colère. Il faut réfléchir à des sanctions sans gâcher le spectacle, estime-t-il. Un match de foot, c’est un spectacle. Pour moi, la pyrotechnie fait partie du spectacle. Depuis que la commission de discipline a alourdi les sanctions, ce n'est pas pour autant qu'on voie moins de fumigènes."

Sage : "Je détestais regarder les matchs pendant le Covid"

Adversaires dimanche soir (20h45), Antoine Kombouaré et Pierre Sage sont en tout cas sur la même longueur d’ondes concernant ce sujet. Ayant déjà connu un huis clos avec le Red Star la saison dernière, l’entraîneur lyonnais estime que c’est une partie de l’âme d’un match qui s’envole avec l’absence des supporters. Nantes sera forcément affaibli sans son 12e homme, mais Sage ne prend pas le problème par ce prisme-là. "C'est horrible de disputer des matchs dans ces conditions-là dans le sens où le football n'a pas de sens s'il n'est pas joué pour quelqu'un et ce quelqu'un en général, c'est le public. Je comprends qu'il faille prendre des décisions pour assurer la sécurité, mais pas sans spectateurs. Vous vous souvenez tous de la période du Covid et moi, je détestais regarder les matchs à la télévision dans ces conditions-là."

Dimanche, ce sera un retour en arrière pour Nantes et l'OL dans une atmosphère qui sera tout sauf un spectacle.