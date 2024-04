OL : Sage "content" pour le BEPF mais "déçu par la forme"

Candidat pour s’inscrire à la formation du BEPF, Pierre Sage n’avait pu transmettre son dossier, ne répondant pas à certains prérequis. Finalement, l’entraîneur de l’OL pourra valider son diplôme par une validation des acquis d’expérience.

Depuis plusieurs semaines, il n’avait pas caché son enthousiasme de pouvoir candidater à la formation pour le BEPF et ainsi continuer sa formation d’entraîneur. Malheureusement, Pierre Sage a vite été ramené à la réalité de la formation à la française dans laquelle les chemins sont semés d’embûches quand on vient du monde amateur. Après plusieurs jours d’imbroglio, l’entraîneur lyonnais a finalement obtenu gain de cause grâce à l’intervention de la DTN qui a accepté que Sage valide son diplôme professionnel par une validation des acquis d’expérience (VAE).

Le natif de Lons-le-Saunier avait forcément le sourire ce vendredi, même s’il y avait une pointe d’amertume. "Je suis content que ça se dénoue, mais en même temps déçu par la forme, car j’aurais préféré faire la formation. Malheureusement, l’accès au savoir est conditionné par des prérequis que je n’avais pas. La règle était assez claire et vu qu’il y a une réforme pour validation d’acquis d’expérience en réduisant les délais, il y a eu cette possibilité et je vais devoir faire un dossier de 500 pages que je vais devoir rendre avant la fin juin."

"Le club va pouvoir se positionner par rapport à ma situation"

Les vacances après la fin de la saison ne seront pas pour tout de suite pour Pierre Sage qui sera dans la "même optique que les bacheliers ou étudiants" dans cette période de l’année. Assurant qu’il ne comptera pas ses heures même dans cette fin de saison pour préparer au mieux son dossier, le technicien de l’OL a tenu à remercier "les dirigeants qui m’ont beaucoup soutenu dans cette période et sans eux, les choses ne se seraient peut-être accélérées aussi vite."

Cette excellente nouvelle pour Pierre Sage peut lui permettre également d’avoir une corde de plus à son arc pour convaincre John Textor et la direction lyonnaise de lui offrir une chance sur le long terme. "Ça va permettre au club de se positionner par rapport à ma situation qui était peut-être conditionnée par ces choses-là et les résultats de fin de saison." Cela va également faire du bien aux finances lyonnaises avec "l’économie de 25 000€ par match, ce qui n’est pas neutre."