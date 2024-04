OL : Sage et le BEPF, un simple contretemps ?

Ayant rapidement fait part de son envie d’intégrer la formation du BEPF pour la saison prochaine, Pierre Sage a finalement été retoqué par la FFF. Néanmoins, les différentes parties s’activeraient pour parvenir à un compromis afin que l’entraîneur de l’OL puisse passer son diplôme.

Il est presque plus question de son diplôme que de son coaching après la demi-finale de la Coupe de France. En dévoilant la liste des 35 candidats retenus pour passer les examens d'admission à la prochaine promotion du BEPF (pour 10 places), la Fédération a créé quelques remous. Candidat déclaré depuis plusieurs semaines, Pierre Sage a bien envoyé son dossier, mais n’a pas été retenu. Pourquoi ?

Tout simplement parce qu’il ne possédait pas les prérequis nécessaires pour intégrer ce diplôme. Le cursus fait la part belle aux anciens footballeurs professionnels et l’accès est bien plus compliqué et tortueux pour les entraîneurs venant du monde amateur. C’est le cas de Pierre Sage et il ne déroge pas à la règle. L’OL va-t-il être obligé de payer encore 25 000€ par match s’il vient à prolonger le jeune entraîneur (44 ans) ?

La DTN prête à trouver un compromis ?

Si la voie classique du BEPF s’est refermée devant Pierre Sage, il existe des chemins secondaires et l’un d’eux pourrait bien être salvateur pour le technicien lyonnais. Il n’a pas encore été clairement défini, le club n’ayant pas souhaité réagir, même si la Validation des acquis de l’expérience (VAE) pourrait être la solution retenue.

En tout cas, les chances de voir Pierre Sage pouvoir suivre la formation du BEFP ne se sont pas non plus réduites à zéro, la DTN et son patron Hubert Fournier cherchant un moyen de satisfaire toutes les parties d’après nos confrères de L’Équipe et du Progrès. Avec Pierre Sage, la formation française a un exemple de plus que le diplôme ne fait pas l’entraîneur et qu’un peu plus de souplesse dans les conditions d’admission ne serait pas de trop.