OL : Cherki et Fofana en individuel avant de rejoindre le groupe

Passeur décisif contre Valenciennes, Rayan Cherki a démarré la séance de façon individualisée avec Malick Fofana. Les deux offensifs ont ensuite rejoint le groupe de l’OL, à deux jours du déplacement à Nantes.

Le temps venteux est loin de représenter ce qu'il se passe en ce moment à l'OL. Ce vendredi matin à Décines, il fallait être bien accroché et solide sur ses appuis pour ne pas se laisser emporter par les rafales qui touchent l'agglomération lyonnaise en cette veille de week-end. À deux jours du déplacement à Nantes, il y avait forcément des sourires sur les visages de joueurs de l'OL après la qualification pour la finale de la Coupe de France. L'euphorie est belle et bien toujours présente même si elle doit laisser place au sérieux d'un voyage en Loire-Atlantique. Le maintien en Ligue 1 est plus qu'en bonne voie, voire assuré, mais désormais un objectif s'est dégagé avec la course à la 7e place.

Mangala absent de la séance

Pour ce rendez-vous, Pierre Sage devrait très certainement se passer des services d'Orel Mangala. Le milieu belge a donné l'impression d'être sorti touché contre Valenciennes et remplacé par Corentin Tolisso et n'a pas pris part à la séance du jour. Il n'était pas le seul absent en début d'entraînement puisque Malick Fofana s'est d'abord contenté de faire des tours de terrain pendant que ses coéquipiers enchaînaient les exercices avec ballon. L'ailier a été rejoint par Rayan Cherki, qui reste sous surveillance après avoir ressenti une gêne au mollet contre Reims. Après un peu de course, les deux offensifs ont chaussé les crampons pour participer au reste de la séance.