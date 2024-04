OL - Mercato : Cherki a été retenu par Blanc à l'hiver 2023

Phénomène incompris, Rayan Cherki a connu des aventures diverses avec ses différents coachs à l’OL. Mais avec Laurent Blanc, la mayonnaise a pris, au point d’exclure un départ à l’hiver 2023.

Il n’est pas titulaire avec Pierre Sage, mais il arrive quand même à immiscer le doute dans la tête de son entrée grâce à ses bonnes rentrées. Rayan Cherki n’est pas dans le rôle qu’il souhaite forcément mais son impact est bien plus intéressant ces dernières matchs en sortie de banc. En attendant de savoir comme va évoluer la situation avec le coach lyonnais, le jeune offensif lyonnais a fait le bilan de ceux qui l’ont entraîné ces dernières années.

"J’ai eu de très bonnes relations avec mes entraineurs. Rudi Garcia, c’est quelqu’un que j’ai beaucoup marqué et qui m’a beaucoup marqué. J’ai eu une excellente relation avec l’homme, pas seulement avec l’entraineur, a-t-il avoué dans So Foot. Peter Bosz, ça a été plus difficile, parce qu’il a une façon de voir le football, avec son 4-3-3 et son jeu passe par les côtés, mais j’ai appris à diversifier mon jeu avec lui. Laurent Blanc, c’est le summum. Je ne l’oublierai jamais. En fait pour moi, l’humain prime sur tout."

0 minute à l'arrivée de Blanc

Dythirambique envers son ancien entraîneur, Rayan Cherki n’oublie pas que Blanc lui a offert du temps de jeu lors de la saison dernière, ce qui lui a permis d’enchaîner enfin et surtout de se montrer décisif. Le scénario aurait pu être différent si Laurent Blanc n’avait pas réussi à rassurer le jeune joueur au moment de son arrivée.

Resté sur le banc, Cherki n’a pas tardé à se poser des questions. "J’avais en tête de sortir le club de là où il était, donc je ne me voyais pas partir comme ça. Mais sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente, a-t-il poursuivi. Il venait d'arriver, et sur les cinq premiers matchs je n'avais pas joué une minute. Je lui dis : 'Coach, je vous aime beaucoup, mais le mercato ouvre dans un mois, j'ai besoin de savoir où on va.’ Il était assis les genoux croisés, il m'a regardé, a regardé sa montre, et il m'a dit : 'Reviens me voir le 22 décembre à la reprise et on en reparle.' Après ça, il m'a fait jouer tous les matchs."

Cela a plutôt bien fonctionné même si l’efficacité reste un vrai point à travailler.