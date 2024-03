Nantes - OL : fin de saison confirmée pour Simon

Comme craint du côté du FC Nantes, Moses Simon va manquer la fin de saison et la lutte pour le maintien. L’ailier souffre d’une fracture du péroné et sera absent plusieurs mois.

Dans sa lutte pour le maintien, le FC Nantes n’avait pas forcément besoin de ça. Devant déjà jouer contre l’OL sans leurs supporters puis sans la Brigade Loire lors des deux autres matchs à domicile, les Canaris vont devoir composer sans l’un de leurs meilleurs joueurs. La trêve internationale aura été fatale à Moses Simon. Alors qu’il était attendu dans les prochaines heures en Loire-Atlantique pour préparer le déplacement à Nice dimanche, l’ailier va manquer la fin de la saison et notamment la réception de l’OL, le dimanche 7 avril (20h45).

3 buts et 5 passes cette saison

Comme annoncé un peu plus tôt ce mercredi, Simon est sorti blessé lors de Nigeria - Mali et a été transporté à l’hôpital. En fin de matinée, le FC Nantes a confirmé l’absence pour plusieurs mois de l’un de ses fers de lance cette saison. "Notre attaquant nigérian souffre d'une fracture du péroné synonyme de fin de saison. Son indisponibilité est malheureusement estimée à plusieurs mois. Le FC Nantes tient d’ores et déjà à apporter tout son soutien à son attaquant et lui souhaite un prompt rétablissement !"