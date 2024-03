Le Sommer mise à l'honneur avant OL - Benfica

Ayant passé la barre des 400 matchs lors du match aller à Lisbonne, Eugénie Le Sommer sera mise à l’honneur avant OL - Benfica, ce mercredi (18h45). Une cérémonie aura lieu à la fin de l’échauffement des Lyonnaises.

Il n’y a que Wendie Renard qui fasse mieux. Depuis le match aller contre le Benfica Lisbonne, Eugénie Le Sommer est entrée dans le cercle plus que fermé des joueuses ayant dépassé les 400 matchs sous le maillot de l’OL. L’attaquante reste encore à bonne distance de sa capitaine, mais après ses 300 buts atteints il y a un peu plus d’un mois, elle écrit encore un peu plus son nom dans l’histoire du club lyonnais. Elle avait assuré lors d’un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais qu’elle ne s’en rendrait vraiment compte qu’une fois sa carrière terminée, mais Le Sommer fait plus que partie des meubles entre Rhône et Saône.

En attendant de savoir si l’internationale française prolongera l’aventure lyonnaise à l’issue de la saison, l’OL va une nouvelle fois mettre à l’honneur sa numéro 9. En marge du quart retour de Ligue des champions contre Benfica ce mercredi (18h45), le Parc OL et les plus de 20 000 spectateurs pourront réserver une ovation à Eugénie Le Sommer à l’issue de l’échauffement des Lyonnais. Une cérémonie est en effet prévue à 18h30 afin de célébrer les 400 rencontres sous le maillot de l’OL.