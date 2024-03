L’OL veut compter sur son 12e homme contre Benfica

En ballotage favorable après la victoire à l’aller, l’OL doit terminer le travail contre Benfica mercredi à Décines. Les Fenottes comptent sur le soutien populaire du Parc OL pour créer une vraie dynamique dans cette fin de saison.

Il y avait 19 000 spectateurs mardi dernier et pourtant, l’ambiance en a séduit plus d’une. Pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne, les joueuses de l’OL ont été satisfaites de ramener la victoire, mais pas que. Dans un pays qui parle football, la ferveur des supporters de Benfica présents à l’Estadio da Luz a donné des envies aux Fenottes. Dans l’ambiance toujours spéciale de la Ligue des champions, les soirées européennes transcendent et c’est bien ce parfum qui stimule tout un groupe.

Au Portugal, Sonia Bompastor était un peu comme à la maison et elle a forcément apprécié l’accueil réservé. "Je ne suis pas surprise, je sais que le peuple portugais est un peuple qui aime le football. On savait qu’il allait y avoir pas loin de 20 000 spectateurs donc l’ambiance était vraiment bonne", avait déclaré la coach il y a une semaine. Comme ses joueuses, l’entraîneure de l’OL aimerait forcément jouer tous les week-ends dans des stades pleins, dans les mêmes ambiances.

Une période charnière et une bascule mercredi

Malheureusement, le quotidien du championnat est tout autre même si bien évidemment, le Kop Fenottes 69 et les OLAng’Elles donnent de la voix pour pousser les coéquipières de Wendie Renard à domicile. Mercredi soir (18h45), les deux groupes de supporters seront logiquement au rendez-vous, délaissant le terrain Gérard Houllier pour l’imposant Parc OL. Il a certes sonné creux lors des deux premiers rendez-vous européens avant de connaitre un regain contre le Slavia Prague avec plus de 10 000 spectateurs pour un match sans enjeu. Qu’en sera-t-il pour ce retour contre Benfica ?

Le public répondra bien à l’appel puisqu’à 24H de la rencontre, déjà 20 000 spectateurs sont attendus à Décines. Un chiffre qui a de quoi donner le sourire à Sonia Bompastor même si le club espère forcément aller encore un peu plus haut dans cette affluence. Début février, l’enceinte de Décines avait accueilli 21 764 spectateurs pour le choc contre le PSG. Ce rôle de 12e homme avait permis aux Lyonnaises d’aller chercher l’égalisation dans les derniers instants de la rencontre grâce à Delphine Cascarino. "Quand on est joueuses ou entraîneure de haut niveau, on fait un métier qui est notre passion, mais sans les supporters, on n’est rien. Quand on sent les supporters derrière comme c’était le cas à Benfica, ça donne envie d’avoir la même atmosphère à la maison."

Un réseau de clubs partenaires créé

En prenant le contrôle de l’OL féminin il y a quelques semaines, Michele Kang nous avait avoué que le désir premier des joueuses lyonnaises était avant tout de jouer dans des stades pleins. Le Parc OL est aujourd’hui surdimensionné, d’où la volonté de la nouvelle patronne d’avoir un stade de 15 à 20 000 à disposition. Il faudra patienter encore un peu, le terrain n'ayant toujours pas été trouvé. Mais avec 20 000 spectateurs attendus mercredi contre Benfica, la jauge remonte à la hausse après quelques dernières saisons plus compliquées, notamment à cause du Covid-19 qui a freiné l’essor du foot féminin en France, les 30 661 de novembre 2019 à Décines pour OL - PSG étant un lointain souvenir.

Derrière la volonté de Michele Kang d’investir et de fidéliser un public familial, l’OL a mis en place un réseau avec des clubs de la région. Ils sont au nombre de 300 et seront pour la plupart présents pour le retour contre Benfica comme ce fut le cas lors de l’entraînement ouvert pour leurs soins par la direction lyonnaise juste après la trêve internationale de février. 1 400 personnes avaient répondu à l'appel. Fidéliser, voilà le nouveau crédo chez les Fenottes afin de pouvoir compter sur leur 12e homme au quotidien et d'autan plus dans cette période charnière qu'est la période mars - juin, celle des vrais objectifs de l'OL.