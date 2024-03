OL : la FFF penserait à Wendie Renard pour être porte-drapeau

Avant le 31 mai, la FFF doit soumettre le nom d'une potentielle porte-drapeau pour les JO 2024. La Fédération réfléchirait fortement à proposer celui de Wendie Renard.

C'est un honneur réservé seulement à quelques athlètes prestigieux. L'été prochain, deux sportifs française et français lanceront la délégation bleue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 en France. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a révélé dernièrement les critères et le mode de sélection pour tenir ce rôle de porte-drapeau.

Ainsi, chaque Fédération va devoir désigner un ou deux représentant(es) avant le 31 mai. Ensuite, tous les athlètes sélectionnés pour les JO voteront pour élire les heureux lauréats de cette mission symbolique. La FFF planche donc actuellement sur ce dossier, et selon les informations de RMC Sport, Wendie Renard est le nom qui ressort pour être la candidate du football. La défenseure lyonnaise ferait même l'unanimité.

Un palmarès et une carrière qui parlent pour elle

Avec 155 sélections au compteur, en plus d'un palmarès gigantesque avec l'OL (8 victoires en Ligue des champions, 15 championnats de France et 12 autres trophées nationaux), la capitaine des Bleues semble en effet avoir le profil parfait. Elle possède en plus une belle aura à l'internationale. D'autant plus que l'un des impératifs pour pouvoir prétendre à cette fonction est d'avoir connu au moins une olympiade. La joueuse de 33 ans en a vécu deux, 2012 et 2016.

Samedi, après son retour à la compétition contre Lille (0-7), Wendie Renard avait été interrogée par Canal + à ce sujet. "Si j'ai la chance d'être porte-drapeau, ce sera avec fierté, mais on va déjà se concentrer à essayer de ramener la plus belle des médailles lors de ces Jeux olympiques", a-t-elle déclaré.

Des soutiens à la FFF

Son sélectionneur, Hervé Renard, milite lui aussi pour Martiniquaise. Pour l'entraîneur, qui quittera son poste après le tournoi, la voir porter le drapeau français serait "magnifique. Elle mériterait surtout, pour son immense carrière en équipe de France, d'aller chercher quelque chose (une médaille). Je serais tellement heureux pour elle, a-t-il affirmé. Elle le mérite, mais ça ce sont des souhaits personnels."

Philippe Diallo, le président de la Fédération, et Jean-Michel Aulas, vice-président, sont eux aussi favorables à cette idée. Il faut également préciser que chez les hommes, aucune désignation n'est possible puisqu'aucun des éléments qui pourraient figurer dans la liste de Thierry Henry n'a déjà participé aux JO. Les propositions seront donc dévoilées le 31 mai, avant le vote des athlètes et l'annonce définitive des gagnants dans le courant du mois de juillet.