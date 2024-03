Reynald Pedros (ex-OL) pose sa candidature pour les Bleues

Sans poste depuis son départ de la sélection marocaine, Reynald Pedros est prêt à reprendre du service dans le foot féminin. L’ancien coach de l’OL est ouvert pour succéder à Hervé Renard à la tête des Bleues.

Les joueuses de l’OL vont-elles retrouver une tête connue à la tête de l’équipe de France dans les prochains mois ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, un ancien de la maison lyonnais va bien postuler pour prendre la suite d’Hervé Renard. Ce dernier a annoncé son départ des Bleues après les Jeux Olympiques de Paris 2024 et, même si Jean-Michel Aulas ne désespère pas de le faire changer d’avis, la quête d’un nouveau sélectionneur ne devrait plus tarder. Reynald Pedros s’est en tout cas positionné. "A partir du moment où Hervé Renard a décidé de quitter ses fonctions après les JO, effectivement, oui, je suis candidat pour reprendre l'équipe de France après sa mission, a indiqué l’ancien coach de l’OL sur Canal Plus. Je ne sais pas s'ils ont encore ouvert les candidatures officiellement. Quand on saura quand on pourra les envoyer, je le ferai avec grand plaisir, car c'est quelque chose qui me tient à coeur."

Actuellement consultant sur la chaîne cryptée, Pedros est au chômage depuis la fin prématurée de sa mission à la tête de la sélection marocaine. Avec le Maroc, il avait réussi à hisser les Lionnes de l’Atlas pour la première fois de leur histoire en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023. Avec une élimination contre… l’équipe de France d’Hervé Renard. A l'OL, Pedros a notamment remporté deux Ligue des champions et deux titres de champions de France.