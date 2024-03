Enzo Reale lors d’un amical entre l’OL et Bilbao en juillet 2012 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est bien au rendez-vous ce lundi. À partir de 19h, l’équipe de TKYDG recevra notamment Enzo Reale, ancien milieu de l’OL aujourd’hui au GOAL FC.

La trêve internationale n’a pas raison de votre émission hebdomadaire "Tant qu’il y aura des Gones". Même si aucun match de l’OL ne sera à décrypter, l’équipe de TKYDG sera bien au rendez-vous ce lundi à partir de 19h. Pour ce nouveau numéro, elle accueillera un fidèle et surtout ancien pensionnaire de l’OL Académie : Enzo Reale. Membre de la génération 1991, le milieu a fait toutes ses classes avec Alexandre Lacazette et Clément Grenier et évolue désormais au GOAL FC, en National.

Antenne parisienne et Textor au programme

Avec le milieu de poche, il sera question du calendrier à venir de l’OL avec la réception de Reims samedi prochain (21h) mais surtout la demi-finale de la Coupe de France contre Valenciennes, quatre jours plus tard. Parler de ce rendez-vous capital sera l’occasion aussi de faire un focus sur l’antenne parisienne qui s’est créée il y a quelques semaines. L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" échangera avec l’un des fondateurs de ce rassemblement de supporters de l’OL à Paris avant de parler de John Textor, présent ce week-end à Lyon et qui a notamment assisté au derby des U17 contre Saint-Etienne.