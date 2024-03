John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Présent à Lyon, John Textor a assisté à France - Allemagne avant de prendre place au centre d’entraînement pour le derby U17 OL - ASSE. Le président lyonnais a encore une fois profité de l’évènement.

Habitué à la Président Box au Parc OL, John Textor semble pourtant bien plus dans son élément dans un stade un peu plus champêtre. Début janvier, le propriétaire lyonnais s’était laissé aller à un visage bien plus humain que ne laisse penser son rôle à l’OL. À Besançon, face à Pontarlier, l’Américain avait passé l’avant-match avec les supporters lyonnais ayant fait le déplacement, au point de descendre une bière avec eux, avant de faire un arrêt dans un McDonald’s de la région, la qualification en poche. John Textor s’était attiré quelques critiques, mais avait malgré tout réussi à s’offrir la sympathie des supporters lyonnais.

Ce n’est pas le derby U17 entre l’OL et l’ASSE (2-0) qui risque de faire redescendre cette cote de popularité. Le patron d’Eagle Football a enchaîné plusieurs photos avec les supporters présents au centre d’entraînement de Décines. Casquette sur la tête et veste du club sur le dos, le propriétaire du club rhodanien n'a pas hésité à donner de la voix pour chanter dans les tribunes. Il s’est mêlé à la foule et a vécu pour la première fois ce qu’était un derby même si cela ne reste qu’une confrontation en U17.