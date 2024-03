Le Sommer a franchi la barre des 400 matchs avec l’OL

Eugénie Le Sommer buteuse lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise mardi contre Benfica, Eugénie Le Sommer a franchi un nouveau cap. La numéro 9 a disputé son 400e match avec l’OL.

Il y a un peu plus d’un mois, elle avait franchi la barre symbolique des 300 buts avec l’OL. Un total qu’elle ne réalisait pas encore comme elle nous l’avait confié quelques jours plus tard. Après les 300 buts, Eugénie Le Sommer a passé le cap des 400 matchs sous le maillot lyonnais mardi soir. En l’absence d’Ada Hegerberg, elle a une nouvelle fois occupé la pointe de l’attaque, avec un succès relatif. Si elle s’est mise en évidence en début de match, la Bretonne n’a ensuite pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et a été l’une des premières à laisser sa place à la 55e minute avec Amel Majri. Pour sa 400e, Le Sommer aurait certainement préféré une autre prestation même si elle se contentera avant tout de la victoire collective (1-2).

Renard seule en tête

En atteignant ce total, Eugénie Le Sommer inscrit un peu plus son nom dans le club qu’elle a rejoint en 2010 et avec qui elle est sous contrat jusqu’en juin prochain. L’internationale française n’est que la deuxième joueuse dans l’histoire de l’OL féminin à atteindre cette barre symbolique. Elle n’est devancée que par une autre légende des Fenottes, Wendie Renard, qui a fait son retour dans le groupe lyonnais pour le quart de finale de Ligue des champions. Avec 469 matchs et un contrat qui court encore jusqu’en 2026, la capitaine devrait logiquement atteindre les 500 matchs joués avec le club lyonnais.