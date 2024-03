Quelques heures après Laurent Prud’homme, les Bad Gones ont également souhaité la venue des supporters de Valenciennes pour les demi-finales de Coupe de France contre l’OL.

Le match n’est que dans deux semaines et avec la trêve internationale, l’attention pourrait être fixée ailleurs, mais c’est devenu un vrai débat et sujet ces dernières heures. Suite à un communiqué de Valenciennes sur le déplacement à venir à Décines pour les demi-finales de la Coupe de France, les voix s’élèvent. Face à la possibilité de voir la Préfecture du Rhône mettre des conditions, voire interdire la venue des supporters valenciennois, une vague de contestation s’est créée entre Rhône et Saône. En fin de matinée, l’OL, par la voix de Laurent Prud’homme, est monté au créneau pour souhaiter la présence des supporters adverses le 2 avril prochain.

"Fêter la qualification face à leur déception"

Quelques heures après le directeur général lyonnais, c’est au tour des groupes de supporters de s’élever et d’essayer de forcer la main de la préfecture. Dans un communiqué publié sur leur compte Facebook, les Bad Gones emboitent le pas de Prud’homme. "Nous sommes choqués de voir qu'il puisse y avoir débat sur la venue des supporters de Valenciennes pour la demi-finale de Coupe de France. La France se targue de vouloir organiser des JO 2024 populaires, festifs et solidaires, mais bégaie sur la gestion de la venue de 1000 supporters en terre lyonnaises ? Le football n'a de sens qu'en présence de ses supporters, et cela est d'autant plus vrai pour cette compétition prestigieuse qu'est la Coupe de France."

À l’heure où le déplacement des supporters est un vrai sujet dans le football français, les Bad Gones espèrent "voir le parcage extérieur rempli, et fêter une qualification face à leur déception " car "c’est aussi ça le football".