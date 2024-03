Coupe de France : Valenciennes sans ses supporters contre l’OL ?

Ayant réussi à organiser un trajet en train pour ses supporters, Valenciennes n’a toujours pas reçu l’aval de la Préfecture du Rhône. La présence de 500 Valenciennois au Parc OL le 2 avril n’est pas encore assurée.

En cette trêve internationale, l’actualité tourne logiquement autour du foot de sélection et pourtant, le football de club ne s’est pas arrêté. À l’OL, les joueurs non retenus ont eu le droit à quelques jours de repos bien mérités après la bonne dynamique de février et mars. En coulisses, tout un club s’affaire à préparer au mieux le rendez-vous de l’année : la demi-finale de la Coupe de France contre Valenciennes. Le maintien en Ligue 1 quasiment assuré, les regards sont désormais tournés vers ce match qui pourrait propulser l’OL vers sa première finale dans la compétition depuis onze ans. À quinze jours de la rencontre, les dirigeants lyonnais espèrent pouvoir compter sur le soutien populaire, comme ce fut le cas lors des tours précédents contre Lille et Strasbourg.

La SNCF d'accord pour un trajet en train

L’OL espère aussi que ce soir de fête le soit également avec la présence des supporters de Valenciennes. Ce mercredi, Laurent Prud’homme a rappelé la volonté du club lyonnais de voir le parcage visiteurs être occupé. "La Coupe de France est une institution majeure qui trouve l’une de ses raisons d’être dans la présence de tous les supporters, a écrit sur son compte X le directeur général. Il nous semble inconcevable de recevoir Valenciennes sans ses supporters et nous faisons confiance à tous les acteurs concernés pour trouver des solutions."

Non pas que le parcage sera vide le 2 avril prochain, mais le VAFC a annoncé mardi que les conditions pour voir 500 supporters valenciennois présents à Décines n’étaient pas encore assurées. Le club nordiste s’est déjà mis d’accord avec la SNCF pour un voyage en train en direction de Lyon Saint-Exupéry. Seulement, la préfecture du Rhône n’a pas encore rendu d’avis favorable sur la question et Valenciennes devrait peut-être se rabattre sur un trajet en bus. Ce qui pourrait rebuter certains pour ce rendez-vous historique alors que la billetterie ouvre ce mercredi dans le Nord de la France.