Enchainant les titularisations à l’OL, Duje Caleta-Car a été récompensé avec un retour en sélection avec la Croatie. Il n’avait plus été appelé depuis juin 2022 et a pu compter sur la visite de Dejan Lovren.

Il y a bien longtemps que l’OL n’avait plus envoyé autant de joueurs lors d’une trêve internationale. Depuis lundi, ils sont dix à avoir quitté Lyon pour rejoindre leur sélection. Il n’y aura toujours pas de Lyonnais en équipe de France pour la venue des Bleus à Décines samedi contre l’Allemagne, mais le club lyonnais seront plutôt bien représenté à travers le globe. Les bonnes prestations collectives y sont forcément pour quelque chose et ont permis à certains de se refaire une place au soleil. Il y a Saïd Benrahma avec l’Algérie, mais aussi Duje Caleta-Car avec la Croatie. Placardisé par Fabio Grosso, le défenseur central a été relancé par Pierre Sage et forme la paire titulaire avec Jake O’Brien depuis quatre mois.

Lovren a rendu visite à ses compatriotes

Comme son compère irlandais, retenu par pour la première fois chez les A, Caleta-Car n’est pas resté à Décines pour cette trêve. Il a retrouvé le groupe de la Croatie qu’il n’avait plus côtoyé depuis juin 2022 et des matchs de Ligue des Nations contre la France notamment. De retour chez les Vatreni, le défenseur de l’OL a eu la surprise de voir Dejan Lovren venir rendre visite à ses anciens coéquipiers pendant le rassemblement. Retraité depuis un an désormais, le Lyonnais a profité du long break accordé par Pierre Sage pour retrouver la sélection avec son match amical contre la Tunisie, samedi.