OL : Dejan Lovren met un terme à sa carrière internationale

Revenu à l’OL début janvier, Dejan Lovren va pouvoir se concentrer à 100% sur le club lyonnais. Le défenseur a décidé de prendre sa retraite internationale suite à la Coupe du monde 2022.

Un statut de vice-champion du monde puis une 3e place lors du dernier Mondial. On ne parle pas là des grandes nations mondiales, mais bien de la Croatie. Emmené par sa génération dorée, le pays européen s’est imposé sur la scène internationale lors des deux dernières Coupe du monde. Dejan Lovren était logiquement de la partie aux côtés de Luka Modric et a pleinement participé à ce succès. Néanmoins, tout ceci est désormais de l’histoire ancienne. En effet, dans un communiqué, le joueur et la Fédération croate de football a annoncé ce jeudi la retraite internationale du dorénavant, ex-numéro 6 croate. L’élimination en demi-finale contre l’Argentine de Nicolas Tagliafico restera la 78e et dernière sélection du défenseur lyonnais avec le maillot de la sélection, n’ayant pas joué le match pour la 3e place.

Lovren va pouvoir gérer son corps plus facilement

Sélectionné pour la première fois en 2009 juste avant qu’il ne vienne rejoindre les rangs lyonnais, Dejan Lovren vient s’ajouter à la longue liste de ces joueurs qui ont fait le bonheur des Vatreni depuis une décennie. Danijel Subašić, Mario Mandžukić ou encore Ivan Rakitić avaient déjà fait leurs adieux à la sélection et Lovren les rejoint. Arrivé le 2 janvier à l’OL, le Croate va désormais pouvoir se concentrer à 100% sur le projet lyonnais et ainsi pouvoir reposer son corps vieillissant pendant les différentes trêves internationales.