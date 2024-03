Benfica - OL : Delphine Cascarino, 13 mois plus tard

En égalisant pour l'OL mardi à Benfica (1-2), Delphine Cascarino a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis plus de 13 mois.

C'est un pas de plus vers son retour au très haut niveau. Ce mardi, Delphine Cascarino était titulaire à Benfica pour le quart de finale aller (1-2). Alignée dans le couloir droit, elle a beaucoup provoqué, pas toujours avec réussite, mais dans le trio de départ (avec Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani), c'est elle qui est à créditer de la meilleure prestation, passant à gauche juste avant la pause. Pour agrémenter tout cela, elle s'est fendue d'un but, elle qui est davantage connue pour ses talents de passeuse.

Après un débordement d'Ellie Carpenter, qui a centré en retrait, Melchie Dumornay a dévié le ballon en sa direction, une offrande qu'elle ne s'est pas fait prier de transformer. Avec ce but, l'attaquante française a fait basculer le match en faveur de l'OL, qui n'a pas relâché son étreinte ensuite. Cette réalisation va certainement lui faire un bien fou, elle qui revient depuis quelques semaines de sa grave blessure au genou. Il s'agit de sa première depuis qu'elle a retrouvé la compétition (huit rencontres, dont deux titularisations, sans compter la sélection).

17 matchs sans marquer avec l'OL

Cela faisait plus d'un an, treize mois pour être exact, que Cascarino n'avait plus marqué avec l'Olympique lyonnais. Il fallait remonter au 4 février 2023, et une confrontation face à Rodez largement gagnée (0-5). Depuis, elle avait pris part à 17 parties sans trouver la faille avec son club, entrecoupées bien sûr d'une longue convalescence. Elle avait inscrit un doublé avec les Bleues contre la Colombie en avril 2023, mais rien avec les Fenottes. Reste à savoir si ce but lui permettra de relancer définitivement la machine pour cette fin de saison, avec de belles choses à aller chercher après avoir vécu des mois difficiles.