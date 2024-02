OL - Diani : "Delphine (Cascarino) revient de loin"

La joueuse de l’OL et des Bleues, Delphine Cascarino / (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À l'issue de la qualification pour les demies de la Coupe de France grâce au succès à Montauban (2-9), Kadidiatou Diani a fait part de sa joie du retour dans le 11 de sa coéquipière Delphine Cascarino.

Un retour, des Lyonnaises heureuses. Delphine Cascarino a fait son retour dans le 11 de départ lors des quarts de finale de la Coupe de France à Montauban (2-9). Une présence appréciée par le groupe et notamment par Kadidiatou Diani. "Delphine (Cascarino) revient de loin. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ses côtés, s'est réjouie, au micro d'OLPlay, l'attaquante de l'OL qui a marqué trois buts lors de cette rencontre.

"Elle a travaillé dur pour revenir"

L'ancienne Parisienne apprécie à sa juste valeur de voir Delphine Cascarino retrouver sa place tant à l'Olympique lyonnais qu'avec les Bleues. "Elle a travaillé dur pour revenir à son meilleur niveau, souligne-t-elle. Son retour en équipe de France va lui faire le plus grand bien." Delphine Cascarino, blessée au genou droit en mai dernier, a été rappelée mercredi par Hervé Renard pour disputer avec les Bleues le "Final Four" de la Ligue des nations et tenter de gagner un premier titre avant les Jeux olympiques (JO) cet été.