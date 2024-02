Quand l'OL a contacté Mata : "Je n’y croyais pas !"

Lorsque l'Olympique lyonnais a exprimé, l'été dernier, un intérêt pour Clinton Mata, le défenseur international angolais a été très surpris.

"Je n’y croyais pas !" C'est la réaction de Clinton Mata lorsqu'il a appris, l'été dernier, que l'OL souhaitait l'enrôler. "J’étais très surpris que le club s’intéresse à moi, surtout à mon âge. À 30 ans, même si tu n’es pas vieux, dans le football, tu commences petit à petit à devenir un ancien. J’étais vraiment surpris, et surtout flatté. C’est un grand club", raconte le défenseur international angolais sur le site Internet de la LFP.

"L’OL terrorisait tout le monde"

Le natif de Verviers (Belgique) a toujours gardé en mémoire les performances de l'OL dans les années 2000. "Même si aujourd’hui les résultats sont moins satisfaisants, c’est un club avec une histoire. Plus jeune, quand je regardais la Ligue des champions, l’OL terrorisait tout le monde. Juninho, Fred, Malouda, Abidal, Essien, Coupet…", rappelle-t-il.

"Ramener le club où il était"

Une donnée à prendre en compte pour comprendre l'exigence et l'attente des fans lyonnais. "C’est pour cela qu’aujourd’hui, je peux comprendre les supporters et leur déception. Ils veulent retrouver leur club qui écrasait tout le monde. On en est conscient. C’est à nous de faire le maximum, et de ramener le club où il était", souligne Clinton Mata.