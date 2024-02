OL : Ćaleta-Car et le "rêve" de la Coupe de France

Duje Caleta-Car au duel lors de Le Havre, avant son exclusion à la 90e minute – OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Le défenseur central croate, Duje Ćaleta-Car aimerait voir l'OL briller cette saison en Coupe de France.

Si toutes les têtes doivent être tournées vers Nice, Duje Ćaleta-Car n'a pas échappé mercredi à une question portant sur la Coupe de France. “Oui, c'est un objectif, mais on sait que ce sera difficile. On doit d'abord jouer contre Strasbourg (en quarts, le 27 février à 20 h 45). On a les qualités pour aller peut-être jusqu'en finale", a-t-il répondu.

"Un grand rêve pour moi"

Mis de côté par Fabio Grosso durant son court passage à l'OL, l'ancien Marseillais aimerait soulever la Coupe de France avec sa nouvelle équipe. "C'est un grand rêve pour moi de remporter la Coupe avec l'OL. C'est également un rêve pour tous les joueurs et le coach", a-t-il argué. Toutefois, avant de penser à la Vieille Dame, comme rappelé en préambule, les Lyonnais doivent d'abord être focus sur leur pain quotidien : la Ligue 1. "On doit en rêver de la Coupe de France, mais aussi se concentrer sur le championnat", a conclu Duje Ćaleta-Car.