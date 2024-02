Opération "stade plein" pour OL - Strasbourg en Coupe de France

Rayan Cherki face à Frédéric Guilbert lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Comme pour le tour précédent, l'OL va chercher à remplir au maximum le Parc OL pour la réception de Strasbourg. Le tarif des places commencera à partir de 5€ et 5 000 abonnés seront de nouveau invités pour ce quart de finale de Coupe de France.

Cette fois-ci, la question de l'horaire ne sera pas un problème pour les quarts de finale de la Coupe de France. OL - Strasbourg a certes été fixé à 20h45 le mardi 27 février, mais le match tombe en pleines vacances scolaires pour la zone A et donc la possibilité pour les jeunes supporters de venir au stade pour encourager les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Après les 29 089 spectateurs présents contre Lille mercredi à un horaire qui a fait débat, le club lyonnais vise bien plus pour la venue de la formation alsacienne dans trois semaines, avec comme objectif une enceinte remplie au maximum.

5 000 abonnés encore invités

On ne sera certainement pas à guichets fermés, mais l'OL met toutes les chances de son côté pour arriver à un total le plus élevé. Les prix des places devraient débuter à 5€ dans la lignée du match face au LOSC et rester abordables comme le souhaitait Laurent Prud'homme dans l'entretien qu'il avait accordé à plusieurs médias, dont Olympique-et-Lyonnais.

À la recherche d'un bon parcours en Coupe de France, le club compte sur ses supporters et tente de mettre en place des opérations de fidélité. Comme lors du tour précédent, 5 000 abonnés parmi les plus assidus depuis le début de la saison pourront venir assister gratuitement à cet OL - Strasbourg qui pourrait envoyer les hommes de Pierre Sage dans le dernier carré.