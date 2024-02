Dernière recrue lyonnaise de l’hiver, Saïd Benrahma a vécu les montagnes russes avant de signer à l’OL. Ce choix s’est d’ailleurs fait en famille, avec l’accord de la maman pour rejoindre le Rhône.

Elle est devenue la mascotte en l’espace de quelques minutes de vidéo. Quand son fils et l’OL étaient dans l’attente de la signature du contrat, la maman de Saïd Benrahma a été la vedette malgré elle de cette arrivée. Entre les pleurs qui ont suivi la fin du mercato et les formulaires pas remplis à temps puis la libération le lendemain, la maman de l’international algérien s’est rapidement fait une jolie réputation entre Rhône et Saône. Et ce ne sont pas les mots de Saïd Benrahma ce vendredi qui vont faire descendre sa cote. "Ma maman était super contente car elle a été super bien accueillie. Les premières discussions avec l’OL remontent à début décembre et donc je lui ai expliqué ce qu’il se passait. Quand elle a entendu parler de l’OL, elle m’a tout de suite dit : 'On va à Lyon'."

Conforté dans son choix par sa mère, Saïd Benrahma a donc suivi les conseils maternels et s’est engagé, d’abord sous la forme d’un prêt, avec l’OL. Il devrait logiquement faire ses débuts dimanche contre Montpellier, mais ce ne sera pas sous les yeux de la maman. "Là, elle est à Londres, elle prépare mes affaires pour le déménagement, mais elle sera là à domicile contre Nice. Elle sera toujours là à domicile." Une première à domicile contre le club qui lui a donné sa chance en France, l’histoire est en marche pour Benrahma.