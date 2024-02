Mercato : Saïd Benrahma est finalement bien un joueur de l’OL

Après l'imbroglio jeudi soir, Saïd Benrahma a paraphé son contrat avec l’OL ce vendredi. L’ailier algérien débarque dans la capitale des Gaules dans le cadre d'un prêt payant (6 M€) avec option d'achat (14,4 M€) et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert.

Il a fallu attendre bien plus que l'heure limite de la fin du mercato hivernal, fixée à 23h59 jeudi, mais l'OL a bien officialisé ce vendredi le renfort d’un 7e élément cet hiver. Après Orel Mangala, c’est au tour de Saïd Benrahma de débarquer entre Rhône et Saône. C'était pourtant loin d'être évident après l'imbroglio de jeudi soir et West Ham n'ayant pas rempli les documents durant la limite. En temps normal, cela aurait dû faire capoter le deal mais avec le Real Betis dans la même situation, la FIFA s'est montrée plus ouverte et a validé le transfert.

Il manquait encore l'autorisation de la FA qui avait sept jours pour le faire, comme avancé par Laurent Prud'homme, ce vendredi en conférence. Finalement, il n'y a eu besoin que de quelques heures pour que Saïd Benrahma soit bien un joueur de l'OL. Toujours présent à Lyon, l'Algérien s'est engagé dans le cadre d’un prêt payant de six millions d'euros avec une option d’achat de 14,4 M€, auquel s'ajoute un intéressement de 10 % sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert.

Dans la longue lignée des Fennecs de l'OL

S’il ne sera pas qualifié contre l’OM, comme révélé un peu plus tôt sur notre site, Saïd Benrahma était la priorité de David Friio. Le désormais ex-ailier de West Ham vient renforcer les ailes lyonnaises, mais a aussi la possibilité de jouer comme meneur. Cela devrait donc permettre à Pierre Sage de faire jouer un peu plus la concurrence, notamment au poste de Rayan Cherki, qui était jusqu’alors le seul capable de vraiment faire la différence balle au pied. En rejoignant l’OL, Saïd Benrahma inscrit son nom dans la longue liste des joueurs algériens passés par le club lyonnais. D’Ali Bouafia à Islam Slimani en passant par Houssem Aouar ou Rachid Ghezzal, l’OL a toujours eu une relation particulière avec les Fennecs dans son histoire.