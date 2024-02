Mercato : en 24h, l’OL a déjà montré qu’il tenait à Benrahma

Saïd Benrahma, nouvel ailier de l’OL (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Dans un monde fait de business, la venue de Saïd Benrahma à l’OL a tenu en haleine tout un club. Ce dernier en ressort grandi à tous les étages avec l’issue heureuse que l’on connait.

Il n’y avait qu’à voir le sourire sur son visage pour comprendre que cette fin heureuse était un vrai soulagement. Vendredi après-midi, Saïd Benrahma est apparu avec la banane au moment de retrouver le centre d’entraînement de l’OL. Cette fois-ci, c’était la bonne. Après un premier passage infructueux jeudi, l’Algérien a enfin pu signer son contrat avec le club lyonnais pour six mois et plus si affinités. L’option d’achat n’est pas obligatoire, mais l’OL voit sur le long terme avec son ailier.

La bataille qu’il a menée pendant 24h en a été l’ultime preuve pour le joueur, si ce dernier se posait encore des questions sur son choix. Joueur que l’on décrit comme marchant à l’affectif, Benrahma a été servi en débarquant entre Rhône et Saône. En n’étant même pas encore un joueur lyonnais, il a pu sentir la volonté de tout un club de pouvoir compter sur lui. Alors, l’option n’est certes pas obligatoire, mais on ne voit pas comment l’OL ne pourrait pas la lever début juillet après ce scénario digne des plus grands de Hollywood.

Une direction sportive et juridique dans l'unité

Comme dans un bon film, il y a eu de tout dans le dossier Benrahma. De la joie, des pleurs, un sentiment de trahison pour au final une fin heureuse. Et qui mieux que la "mama" pour venir terminer un épisode rythmé qui a tenu en haleine tout l’environnement lyonnais. En tombant dans les bras de John Textor vendredi au moment de l’officialisation de la signature de son fils, après avoir remercié tous les salariés du club, la maman de Saïd Benrahma a décrit en un geste tout le soulagement des différentes parties. Que ce soit l’OL, le clan algérien et même les supporters. "C'était assez impressionnant de voir le joueur et sa mère en pleurs. Ils rêvaient de jouer à l’OL. Ils rêvent toujours, mais vous pouvez imaginer le désarroi de la famille", avait déclaré Laurent Prud’homme devant les médias vendredi avant l’annonce de la bonne nouvelle.

Et pour la petite anecdote, la maman de Saïd #Benrahma a été adorable avec tous les salariés de l'OL. https://t.co/v6K2ElaiiZ — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 2, 2024

Car si la fin s’est terminée comme tout le monde l’espérait, les vingt-quatre heures passées n’ont pas été de tout repos pour l’OL. "Abasourdi" par le comportement de West Ham, le club rhodanien est tombé des nues en voyant que le transfert avait capoté jeudi à 23h59 à cause des Hammers. "Il y avait avec eux un dialogue constant et pourtant nous n'avons rien reçu avant 23 h 59", avait pesté David Friio. L’accolade entre le directeur sportif et Benrahma sur la vidéo de présentation tournée par le club n’est pas anodine. L’Algérien représentait une priorité pour Friio et, malgré les obstacles rencontrés pendant un mois, il a réussi à avoir ce qu’il souhaitait.

"Des montagnes russes, mais du soulagement"

C’est une petite victoire pour la direction lyonnaise avec ce dossier. Quand l’absence de capitaine a été pointée du doigt en première partie de saison, cet imbroglio a eu le mérite de mettre en lumière la cohésion présente dans les coulisses de Décines. Entourant John Textor vendredi en conférence de presse, Laurent Prud’homme, directeur général, et David Friio, directeur sportif, ont donné l’image d’une unité sportive. Il y a longtemps qu’elle n’avait plus été aperçue à Lyon et ça ne peut faire que du bien. Il n’y a qu’à voir la réactivité lyonnaise dans l’affaire pour comprendre que c’est tout un club qui a cherché une issue heureuse. Aussi bien pour la suite de la saison que pour le joueur lui-même, resté dans la capitale des Gaules dans l’espoir d’un signe positif. Il est parvenu à deux moments.

D’abord en plein milieu de la conférence de presse en guise de bilan du mercato. Laurent Prud’homme, qui a montré vendredi une vraie stature. Celle de celui qui dirige à Décines en l’absence de Textor, recevait alors un message de Florent Deligia, le directeur de la communication corporate du club, en prenait connaissance, avant de tendre son smartphone à son président, qui ne put s’empêcher un petit sourire. "Il semblerait que la FIFA ait accepté la validation du transfert, dévoilait avec prudence le DG face aux médias. Nos efforts sont en train de payer."

Grâce notamment au travail de sape de certains hommes de l’ombre depuis vendredi minuit, comme Jean Sudres, directeur juridique du secteur sportif, et son bras droit Willy Niama, la FIFA a accepté le transfert avant que la FFF et la FA ne donnent leur aval en cours d’après-midi. Les "montagnes russes" décrites par Saïd Benrahma se sont finalement arrêtées, le tout sans que personne reparte avec un mal de crâne. Au contraire, ces péripéties paraissent avoir soudé tout le monde à l'Olympique lyonnais.