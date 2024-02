Dimanche (17h05), l’OL se rend à Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous, les joueurs de Pierre Sage n’auront que 450 supporters maximum pour les encourager dans le parcage visiteurs.

Après l’absence de supporters marseillais dimanche pour OL - OM, les joueurs de Pierre Sage pourront compter sur le soutien des leurs pour le premier déplacement de février. En attendant de savoir si des sanctions pourraient tomber suite aux propos entendus lors de l’Olympico, les supporters lyonnais sont autorisés à se rendre à Montpellier, dimanche (17h05). Seulement, le parcage visiteurs n’affichera pas complet puisqu’un arrêté préfectoral a vu le jour jeudi pour limiter la venue des Lyonnais. Dans son arrêté, la préfecture de l’Hérault autorise uniquement 450 supporters, tous issus de groupes reconnus par l’OL, à venir prendre place dans les travées de la Mosson. Cette venue se fera sous escorte policière.

Une escorte policière dix minutes après le coup d'envoi

La Préfecture justifie cette limite par l’usage d’engins pyrotechniques utilisés pour OL - OM et qui a entraîné des arrestations, qu’il existe un lourd contentieux entre les ultras montpelliérains et lyonnais et que des bagarres ont éclaté ces dix dernières années en marge des rencontres opposant Montpellier à l’OL. De quoi interdire l’accès au centre-ville aux supporters lyonnais. Seulement, preuve d’un certain manque de professionnalisme, la préfecture a ordonné la tenue d’une escorte policière au niveau du péage de Baillargues à… 17h15, soit dix minutes après le coup d’envoi donné par Mr Gaillouste à La Mosson…