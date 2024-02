Montpellier - OL : Pierre Gaillouste aux commandes 

Pierre Gaillouste arbitre de Reims – PSG en octobre 2022 (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Le dimanche 11 février, à 17h05, l’OL affrontera Montpellier dans l’Hérault. Cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1 sera arbitrée par Pierre Gaillouste.

Après la Coupe de France en milieu de semaine, l’OL retrouvera le championnat dimanche. Vainqueur de Lille deux buts à un, il doit désormais confirmer la bonne impression laissée pour assurer au plus vite le maintien. Dimanche, il voyagera, en bus, à Montpellier afin de rencontrer le MHSC, un adversaire direct.

Les deux formations, l’une 13e et l’autre 15e, comptent 19 points après 20 journées. Autrement dit, elles sont toutes les deux enlisées dans une lutte pour rester dans l’élite. Le gagnant du 11 février se donnera un bon bol d’air dans cette optique.

Il a arbitré OL - Toulouse en décembre 2023

Afin de diriger ce match, Pierre Gaillouste a été nommé aux commandes de la partie. Ce n’est pas la première fois cette saison qu’il sera au sifflet d’une affiche de l’Olympique lyonnais. Il était déjà présent le 10 décembre 2023 lors du succès 3 à 0 à contre Toulouse. Au cours de sa jeune carrière, il a croisé trois fois la route des Rhodaniens depuis 2021.

Pour l’épauler dans sa mission, Alexis Auger et Julien Aube sont préposés à l’assister le long de la ligne de touche. À la vidéo, on retrouve William Lavis et Christian Guillard. En cas de souci physique pour l’un des hommes en noir, c’est Pierre Retail qui prendra le relai.