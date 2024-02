OL - Lille (2-1) : Sage a salué les débuts de Perri et Mangala

Deux petits nouveaux ont fait leurs premiers pas avec l'OL mercredi contre Lille (2-1). Après la rencontre, Pierre Sage s'est exprimé sur Lucas Perri et Orel Mangala.

Nemanja Matic avait fait ses débuts face à Marseille (1-0), Lucas Perri et Orel Mangala ont à leur tour entamé leur carrière à l'OL. Ils étaient titulaires mercredi contre Lille (2-1), lancés dans le grand bain par Pierre Sage. Ils font partie des nouveaux visages de l'Olympique lyonnais depuis le mercato. Il faudra attendre de les découvrir lors de plusieurs affiches avant de se faire une opinion sur les deux joueurs, mais ils amènent au moins de la concurrence dans ce groupe.

Le gardien brésilien, notamment, s'est montré solide en première période lors des incursions lilloises conclues par des frappes cadrées. "Perri a fait un très bon match. Ce n'est jamais facile de débuter dans un club, surtout en coupe face à un excellent adversaire. Il a fait la performance qu'il fallait, il a été décisif sur ses arrêts et lucide dans ses relances", a applaudi l'entraîneur rhodanien.

Symboles d'un effectif plus fourni

C'était d'ailleurs l'un des sujets avant la rencontre, savoir comment serait géré le poste de portier avec Anthony Lopes. Finalement, Sage a expédié la question très rapidement. "Je ne me suis pas éternisé, j'ai donné l'information mais je n'avais pas à me justifier avec des débats inutiles", a-t-il confié.

Enfin, au milieu de terrain, Mangala fut moins dans la lumière que Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, mais il a malgré tout réalisé 64 minutes tout à fait correctes. "Je suis content de sa prestation. C'est bien, tout cela va me faire de bons casse-tête pour la suite", a confirmé le coach de l'OL. Effectivement, c'est le signe que l'effectif lyonnais s'est étoffé, et il grandira encore un peu plus dimanche avec l'apparition de Saïd Benrahma.