Mercredi, l’OL affronte Lille en Coupe de France. Avec la perspective de la séance de tirs au but, l’option Lucas Perri pourrait se poser. Pierre Sage assure n’avoir pris aucune décision pour le moment.

Ce mardi, les gardiens de l’OL n’ont pas pris part à la séance avec le reste du groupe, du moins pas lors de la première demi-heure. Avec Rémy Vercoutre, les trois portiers lyonnais se sont éclipsés sur un terrain annexe, à l’abri des regards. Ce début d’entraînement en catimini a-t-il servi à travailler la séance de tirs au but qui peut se produire ce mercredi lors d’OL - Lille en Coupe de France ?

Nul ne le sait, mais la question fait en tout cas débat au sein du groupe lyonnais. Il y a les pros de la répétition d’avant-match et ceux qui estiment que cela n’est pas forcément nécessaire. Pierre Sage se situe entre les deux, même s’il se rappelle forcément que l’OL avait validé son ticket pour les quarts contre Lille la saison dernière à l’issue de cette épreuve fatidique. Anthony Lopes avait d’ailleurs repoussé des tentatives lilloises.

Un changement avec Perri en fin de match ?

En sera-t-il de même mercredi ? Les Lyonnais espèrent forcément avoir acquis leur qualification après 90 minutes, mais la question se pose forcément, d’autant plus avec l’arrivée de Lucas Perri et de son presque double-mètre qui en impose dans le but. "Au même titre que les joueurs de champs, c’est un poste qui est traité très souvent avec une hiérarchie, mais dans notre cas, on a un gardien de but qui a joué dimanche soir avec une bonne performance, donc j’ai besoin de voir comment il est, a déclaré Pierre Sage à la question d’une rotation en début de match. La porte est ouverte pour tout le monde dans les deux sens."

Avec la victoire contre l’OM dimanche et un clean-sheet, on ne voit pas trop comment Anthony Lopes pourrait être délogé de son but pour ce match de Coupe de France. Lucas Perri devra très certainement patienter encore un peu, à moins que Pierre Sage ne succombe à la mode de faire rentrer un spécialiste des tirs au but juste avant le coup de sifflet final. L’entraîneur a maintenu le flou sur cette question. "C’est vrai que ça se fait de faire entrer un gardien de but pour la séance de tirs au but. Mais Anthony Lopes a aussi arrêté un penalty contre Toulouse. En tout cas, les tirs au but, ce n’est pas un critère qui va influencer mon choix."