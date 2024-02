L'OL et Adidas prolongent leur partenariat jusqu'en 2029

L’attaquant de l’OL, Alexandre Lacazette (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Equipementier de l'OL depuis 2010, Adidas a décidé de prolonger le partenariat qui le liait avec le club lyonnais. Les équipes de l'OL seront encore accompagnées par la marque allemande jusqu'en juin 2029.

Comme le naming du Parc OL ou encore le sponsor maillot avec Emirates, le contrat entre Adidas et l'OL allait prendre fin en juin 2025. Finalement, le club lyonnais et la marque aux trois bandes continueront de travailler ensemble pour une nouvelle période de quatre saisons. Dans un communiqué publié ce mardi, le club a officialisé la signature d'un protocole d'accord ferme et engageant avec Adidas pour la période s'étirant de juillet 2025 à juin 2029.

En signant un nouveau partenariat avec la firme allemande, l'OL va donc pousser la collaboration à presque deux décennies. En effet, après avoir été l'équipementier lyonnais durant la seconde partie des années 90, Adidas avait laissé la place à Umbro juste après le premier titre de champion de France en 2002. La marque aux trois bandes avait fait son retour sur le maillot lyonnais à l'été 2010, ce qui poussera à 19 ans de collaboration commune et continue. Adidas continuera d'habiller les équipes masculines et féminines, ainsi que celles de l'Académie.