Dans l’attente d’une réponse de la FFF, Saïd Benrahma et l’OL ont reçu une bien mauvaise nouvelle mardi soir. L’ailier algérien n’a pas purgé son match de suspension contre l’OM et sera donc absent contre Lille, ce mercredi.

Avec Dejan Lovren, il était l’autre incertitude de la journée de mardi à l’OL. Suspendu trois matchs avec West Ham, Saïd Benrahma allait-il pouvoir faire ses débuts lyonnais contre Lille en 8es de finale de la Coupe de France ? Mardi, à 24h du match, le club lyonnais était toujours dans l’attente, comme l’avait précisé Pierre Sage. Il attendait le feu vert de la FFF pour pouvoir inscrire Benrahma dans le groupe mercredi. Finalement, cette première sera repoussée de quelques jours encore. En effet, l’OL s’est vu signifier que Saïd Benrahma ne pourra pas prendre part au match de Coupe de France, étant toujours suspendu.

Disponible contre Montpellier dimanche

Pourquoi une telle décision ? En signant vendredi plutôt que jeudi, l’ailier algérien n’était toujours pas qualifié contre l’OM et donc pas totalement enregistré comme un joueur lyonnais. Après avoir purgé deux matchs avec West Ham, il n’a donc pu se soustraire à sa sanction contre le club marseillais. N’étant plus un joueur du club londonien, mais pas vraiment un joueur de l’OL, Saïd Benrahma a donc vu son match de suspension être décalé d’une rencontre et donc, ce sera face à Lille ce mercredi (18h30). Toutefois, le club a précisé qu’il serait bel et bien disponible dimanche prochain à Montpellier pour la 21e journée de Ligue 1.