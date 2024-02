OL - Lille : incertitude pour Benrahma, trois absences actées

Pour la réception de Lille mercredi, Pierre Sage ne pourra pas compter sur Henrique, Dejan Lovren et Johann Lepenant. Saïd Benrahma n’est pas encore certain d’être de la partie, en raison de son rouge avec West Ham.

L’OL n’a pas eu le temps de fêter la victoire contre l’OM, que la formation lyonnaise a déjà dû se tourner vers son prochain rendez-vous. Ce sera mercredi à 18h30 face à Lille pour le 8e de finale de Coupe de France. Une deuxième affiche au Parc OL pour les supporters lyonnais, mais un rendez-vous important pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans cette saison compliquée. Les organismes ont été mis à rude épreuve dimanche, Pierre Sage avouant qu’"il y a de la fatigue physique, mais l’énergie mentale se récupère beaucoup plus rapidement avec des succès." Dans les têtes, le moral est forcément au beau fixe chez les Lyonnais qui "étaient contents de cette victoire, mais qui se sont rapidement tournés vers la Coupe de France."

L'OL attend un retour de la FFF

Pas le temps de tergiverser donc pour l’OL qui doit surfer sur sa victoire contre l’OM pour enchaîner et prendre de la confiance pour les échéances à venir et notamment avec le déplacement à Montpellier, dimanche. Pour ce rendez-vous de Coupe de France, Pierre Sage ne pourra pas compter sur des retours. Henrique est toujours forfait et a été rejoint par Dejan Lovren, resté sur le banc contre l’OM et qui "avait déjà ressenti quelques douleurs avant le match".

Les deux défenseurs seront parmi les absents du soir avec Johann Lepenant, qui ne reprend en totalité avec le groupe que cette semaine. Orel Mangala, non qualifié contre l’OM, sera bien là tandis qu’un doute subsiste pour Saïd Benrahma. "On attend encore des retours sur ce sujet. Il y a eu trois niveaux de décisions avec la Fédération anglaise par rapport au match de West Ham jeudi dernier, la LFP pour le match de dimanche et là, la FFF avec la Coupe de France. On attend leur retour." Patience donc avant de savoir si l'Algérien signera sa première avec l'OL mercredi soir.