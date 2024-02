Coupe de France : Benoit Millot au sifflet d’OL - Lille

Benoît Millot, arbitre de Ligue 1 (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mercredi, l’OL reçoit Lille à Décines pour son huitième de finale de Coupe de France. Benoit Millot donnera le coup d’envoi à 18h30 au Parc OL.

Après la victoire contre l’OM dimanche, l’OL va-t-il continuer sur sa lancée ? À peine le temps de se remettre d’un Olympico victorieux que les Lyonnais se sont plongés dans la préparation d’un match tout aussi important contre le LOSC. Mercredi à 18h30, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont de nouveau sur le pont avec un huitième de finale de Coupe de France, de nouveau à Décines. Si l'affluence devrait être bien moins élevée face à l’OM avec une barre de 30 000 spectateurs à peine dépassée, l’objectif de la rencontre sera tout aussi élevé. Dans cette saison compliquée, l’OL aimerait bien se donner un peu d’oxygène avec un parcours en Coupe de France, comme ce fut le cas la saison dernière.

Un remake du 8e de la saison dernière

Pour ce faire, les joueurs de Pierre Sage vont se frotter à une formation lilloise en forme en ce début d’année 2024 avec quatre victoires et un nul. C’est donc un vrai challenge pour l’OL à la maison à partir de 18h30. Le coup d’envoi sera donné par Benoit Millot. L’arbitre avait déjà été chargé de la rencontre contre Metz côté lyonnais le 5 novembre dernier. Côté nordiste, il a déjà arbitré le LOSC à deux reprises contre Montpellier et pour le derby contre Lens. Au Parc OL, l’arbitre de 42 ans sera assisté par Mikael Berchebru et Steven Torregrossa. Le quatrième arbitre sera quant à lui Monsieur Romain Lissorgue.