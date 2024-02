OL : Lepenant disponible d’ici deux semaines ?

Johann Lepenant lors de Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Ayant repris l’entraînement collectif la semaine dernière, Johann Lepenant n’est pas encore totalement à 100%. Le milieu ne sera pas de retour à la compétition avec l’OL avant Nice.

Pierre Sage va avoir des problèmes de riche d’ici peu. David Friio a eu beau dire que l'abondance de biens ne nuisait pas, l’OL se retrouve malgré tout avec un effectif pléthorique pour une formation qui ne joue que deux compétitions cette saison. Il reste d’ailleurs à espérer que l’aventure en Coupe de France se poursuive comme la saison dernière afin que Sage puisse faire tourner un minimum son groupe afin de concerner tout le monde. Cela ne tient qu’aux joueurs de faire le travail mercredi contre Lille. Ce huitième de finale, Johann Lepenant ne le disputera pas et ne sera pas non plus dans le groupe de l’OL.

Une reprise totale à l'entraînement cette semaine

Le milieu de terrain a retrouvé le chemin des terrains d’entraînement la semaine dernière, mais n’avait pas été retenu pour l’Olympico. Une décision logique pour un joueur gravement blessé au genou avec les Espoirs en novembre dernier. Présent au Parc OL dimanche, Lepenant a donné un peu de ses nouvelles après ce retour dans l’effectif. "Ça va très bien, je me remets très bien de ma blessure et j’ai repris l'entraînement de manière partiellement intégrée au groupe, pas totalement. Cette semaine, cela sera le cas, a avoué le milieu sur la chaîne du club. Pour la compétition, pas la semaine prochaine contre Lille et Montpellier, mais celle d'après, je serais apte à jouer, je pense."

Avec les arrivées de Nemanja Matic et Orel Mangala, le secteur du milieu s’est renforcé durant l’hiver. Pour le numéro 24 lyonnais, la concurrence s’annonce rude pour gratter du temps de jeu.