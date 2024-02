OL - OM (1-0) : quand Lacazette chambre Tolisso

Après le succès face à l'OM, Alexandre Lacazette a taquiné gentiment son coéquipier Corentin Tolisso, entré en seconde période au poste de défenseur central.

C'est bien connu : les victoires apportent sérénité et bonne humeur. Englué dans la seconde partie du classement, l'OL a bien besoin de cette confiance pour sauver sa place en Ligue 1. La victoire à domicile face à l'un de ses meilleurs ennemis a donné plus que du baume au cœur aux joueurs rhodaniens.

Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette avaient le sourire, dimanche soir. Aussi bien dans le vestiaire que devant les micros. D'aucuns avaient même le sentiment d'avoir réalisé un "match référence". C'est le cas comme Ainsley Maitland-Niles, auteur d'une prestation convaincante.

"J'ai quand même marqué un but contre lui"

Son capitaine, lui, après avoir rappelé que son équipe pouvait faire mieux dans le jeu, se montrait chambreur avec son pote, Corentin Tolisso. Interrogé au sujet du repositionnement comme défenseur central du champion du monde 2018, Lacazette a indiqué que l'entraînement, samedi, avait servi de laboratoire à ce pari tenté par Pierre Sage.

"J'ai quand même marqué un but contre lui", plaisantait un Lacazette taquin. "Je ne pensais pas que le coach allait le faire mais il est bien rentré et a aidé l'équipe", précisait-il. Reste à savoir si Pierre Sage retiendra à nouveau cette solution alors qu'il dispose d'au moins cinq défenseurs centraux de métier dans son effectif (Caleta-Car, O'Brien, Lovren, Diomandé et Adryelson).