Ce lundi, à 19h, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur la victoire de l'OL contre l'OM (1-0) et la fin du mercato avec deux invités en plateau, Florian Raspentino (attaquant du Goal FC) et Fayçal Rezkallah (boxeur super-léger).

Après un Olympico, quel que soit le résultat, les sujets à débriefer sont nombreux. Ce succès de l'OL face à l'OM ne déroge pas à la règle. Après deux défaites en championnat, la bande à Pierre Sage s'est relevée en faisant le match qu'il fallait pour battre les Phocéens (1-0). Les Lyonnais gagnent une place au classement (15e), quittant ainsi la place de barragiste.

Dans TKYDG, Razik Brikh, le consultant Nicolas Puydebois et les invités de ce lundi, le boxeur Fayçal Rezkallah et l'ancien Marseillais Florian Raspentino (Goal FC), viendront débriefer cette rencontre. Pensez-vous qu'il s'agit du premier succès d'une belle série à venir pour l'Olympique lyonnais ?

Mercato, tactique : Sage a désormais l'embarras du choix

Ce succès lors de l'Olympico est, en tout cas, riche d'enseignements. Pierre Sage a procédé à des réajustements sur le plan tactique (comme le repositionnement de Corentin Tolisso en défenseur central en deuxième période).

Certaines recrues (Matic, Orban) ont connu leur première titularisation et marqué des points. À l'issue de ce mercato d'hiver inédit pour l'OL, Pierre Sage dispose désormais d'un groupe renforcé, qui lui permet d'instaurer davantage de concurrence. Quels titulaires de la première partie de saison feront les frais de cette nouvelle situation ? Et comment l'entraîneur lyonnais va-t-il pouvoir intégrer Orel Mangala et Saïd Benrahma dans son onze de départ ?

Vous pouvez donner vos avis sur les thèmes et répondre à ces questions dans l’espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, cette émission de l’année sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.