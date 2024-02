Mercato : Paqueta n'a "dit que du bien" de l'OL avant la signature de Benrahma

Saïd Benrahma a révélé qu'il avait discuté avec son ancien coéquipier à West Ham, Lucas Paqueta, avant sa signature. Une discussion qui a fini de convaincre l'ailier gauche de rejoindre l'OL.

Saïd Benrahma connaît bien la L1, même s'il n'a disputé que 29 matchs dans l'élite au début de sa carrière. Avec Nice puis Angers, entre 2013 et 2016. L'international algérien (25 capes, 1 but) a véritablement pris son envol en Angleterre en 2018, à Brentford puis West Ham. "J'ai plus réussi à l'étranger qu'en France et là, je reviens pour confirmer", a avoué Benrahma sur le site du club.

Fan d'Hatem Ben Arfa, l'ailier gauche a révélé avoir eu "envie de jouer au football" en regardant l'ancien Lyonnais. L'Algérien a même joué avec lui à Nice (2015-2016). Mais c'est avec un autre "artiste", le Brésilien Lucas Paqueta, que l'ancien Hammer a discuté avant de prendre sa décision de rejoindre Lyon.

"L'OL fait progresser ses joueurs et les tire vers le haut"

Il y a six mois d'abord, puis mercredi dernier, la veille de rejoindre la capitale des Gaules. Juste avant un incroyable imbroglio qui s'est conclu de la meilleure des manière, vendredi dernier, avec sa signature à l'OL en bonne et due forme.

"Même si c'était une conversation banale, témoigne-t-il. Lucas m'a toujours dit que du bien de Lyon. Il m'a dit qu'il aimait la ville, que les supporters étaient incroyables, que l'OL est un grand club. Je pense que c'est un club qui soutient ses joueurs, leur donne de la force, les fait progresser et les tire vers le haut. Ça, c'est super important pour un joueur."

Saïd Benrahma était présent dans les tribunes du Parc OL dimanche, en compagnie d'Orel Mangala, l'autre renfort de dernière minute. Les deux recrues pourraient faire leurs débuts à Décines contre Lille, mercredi en 8es de finale de Coupe de France (18h30).