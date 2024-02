OL, OM, Sage, Mercato... "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, à 19h, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la victoire de l'OL contre l'OM (1-0) et la fin du mercato avec deux invités en plateau, Florian Raspentino (attaquant du Goal FC) et Fayçal Rezkallah (boxeur super-léger).

Même si l'Olympico n'a pas été un sommet de football, cet OL-OM suscite toujours de nombreux débats. Il a pu aller jusqu'au coup de sifflet final, ce qui, depuis trois ans, n'a malheureusement pas toujours été le cas.

Dans TKYDG, Razik Brikh et le consultant Nicolas Puydebois analyseront ce succès lyonnais (1-0) avec leurs deux invités. Le boxeur Fayçal Rezkallah et l'ancien Marseillais Florian Raspentino (Goal FC) seront présents sur le plateau de l'émission. Ils pourront notamment donner leur avis sur cette victoire de l'OL, première d'une longue série à venir pour la bande à Pierre Sage ?

Quelles conséquences avec la concurrence des recrues ?

L'entraîneur lyonnais dispose d'un effectif bien plus garni depuis la fin du mercato (sept renforts avec les arrivées de dernière minute de Saïd Benrahma et d'Orel Mangala). L'opportunité pour l'ancien directeur du centre de formation d'enrichir sa palette tactique et de procéder à certains ajustements (Corentin Tolisso en défense, une bonne idée ?). Cette nouvelle concurrence et les "victimes" potentielles des choix de Sage seront au programme des débats de l'émission.

