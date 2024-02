OL : la Coupe de France "reste un trophée à gagner", pour Mata

Avec la première partie de saison chaotique, l’OL va devoir batailler jusqu’au bout pour son maintien. Toutefois, Clinton Mata ne veut pas galvauder la Coupe de France qui reste un moyen d’atteindre l’Europe.

La victoire contre l’OM (1-0) a fait du bien aux têtes lyonnaises, c’est un fait. Après deux défaites en championnat pour attaquer l’année 2024, l’OL n’avait pas pris ce début d’année par le bon pied. L’OL avait des choses à se faire pardonner et l’a plutôt bien fait dimanche soir face à son public. Tout n’a pas été parfait comme l’ont pointé plusieurs Lyonnais depuis quarante-huit heures, mais dans la course au maintien, ces trois points sont plus que bienvenus. "C’est un gros boost, surtout qu’on avait une revanche à prendre sur nous-même, mais aussi envers les supporters, a rappelé Clinton Mata ce mardi en conférence de presse. C’était un match très important, mais on sait aussi que celui de mercredi l’est tout autant." Le succès marseillais ayant été fêté avec modération, les Lyonnais se sont vite tournés vers la réception de Lille au Parc OL.

"Le chemin le plus court pour l'Europe"

Après Pontarlier et Bergerac lors des deux premiers tours, l’OL s’attaque à une montagne bien différente. Toutefois, dans la saison spéciale que vit le club rhodanien, la Coupe peut servir d’échappatoire et de surplus de confiance également. La saison dernière avait été en ce sens et l’OL avait d'ailleurs sorti les Dogues à ce même stade de la compétition, alors qu’ils n’étaient pas favoris.

Clinton Mata n’était pas là, mais le défenseur espère bien connaitre le même résultat mercredi soir. Avec une idée en tête : pourquoi ne pas aller jusqu’au bout. "Elle a une place très importante, comme celle de la bataille pour le maintien. Le chemin le plus court pour aller en Europe est via la Coupe de France. Ça reste un trophée, donc chaque compétition est importante. Ça permet de pouvoir rentrer un peu plus dans l’histoire. Mais, on aura toujours cette mission, de se battre pour rester en Ligue 1." Pas d'excès de confiance chez les Lyonnais, mais l'envie de vivre un deuxième semestre plus attractif.