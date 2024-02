OL : la Coupe en pensant à la Ligue 1 face à Lille

Maxence Caqueret célébrant son but avec Alexandre Lacazette lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Dans une saison aussi particulière que celle qui est en train de se dérouler, l’OL ne veut pas laisser la Coupe de France de côté. Même si l’objectif prioritaire reste le maintien en Ligue 1.

Ce mercredi, il y aura comme un air de déjà-vu au Parc OL à 18h30. Comme il y a un an, Lille se présente sur la route de l’OL en 8es de finale de la Coupe de France. Comme il y a un, ce match intervient après deux premiers tours plutôt tranquilles pour les Lyonnais avec une National 3 puis une National 2 au programme. Et comme en février 2023, cette opposition intervient dans un contexte dans lequel le club rhodanien est bien loin de ses objectifs de début de saison. La seule différence et non des moindres est que l’OL n’a plus l’espoir d’être européen avec le championnat. Non, il lutte avant tout pour sa survie dans l’élite. Cela reste un détail qui a son importance à l’heure de rentrer sur la pelouse décinoise ce mercredi.

Pourtant, à l’heure où le choix pourrait être fait de mettre tous ses œufs dans le même papier, la formation lyonnaise croit de nouveau en un parcours dans cette Coupe, sorte d’échappatoire dans une saison morose en Ligue 1. "C’est quelque chose d’important. Comme on sait qu’on joue le maintien en championnat, le seul moyen d’accéder à l’Europe cette année, c’est la coupe, donc on attache une attention particulière à celle-ci", a assuré Clinton Mata mardi en conférence de presse, suivi par son coach qui estime qu’il "est encore trop tôt dans la saison pour ne pas jouer sur les deux tableaux."

Un mercato qui doit permettre d'aligner une équipe compétitive

Après deux tours plutôt tranquilles, l’OL s’attaque à un défi un peu plus élevé ce mercredi avec l’une des équipes en forme de l’Hexagone, à savoir Lille. Une formation qui impressionne Pierre Sage qui l’a bien observée, mais qui souhaite avant tout "plutôt envie d'annihiler ce jeu agréable à voir". Dans une saison compliquée, l’entraîneur lyonnais voit un point positif ce parcours en Coupe de France qui "rajoute des matchs en plus et l’on se rend compte que l'enchaînement des matches est positif."

Cependant, dans cette semaine à trois matchs qui n’est pas sans rappeler les semaines européennes d’antan entre Rhône et Saône, Pierre Sage sait que le match le plus important est très certainement celui de dimanche à Montpellier. Après sa victoire contre l’OM (1-0), l’OL est revenu sur les talons montpelliérains et c’est bien plus qu’un match à trois points qui se joueront dans quatre jours à la Mosson. "La Coupe de France peut être très importante pour une éventuelle qualification en Coupe d'Europe, mais je vous avoue que notre vœu, par-dessus tout, c'est de nous maintenir en Ligue 1."

Gérer l'équilibre entre l'ambition et la réalité de cette saison

Dans cette optique, l’entraîneur lyonnais devrait procéder à quelques ajustements au coup d’envoi. La victoire marseillaise a fait "puiser de l’énergie physique" aux joueurs lyonnais, mais a aussiapporté "une énergie mentale positive". Il est forcément plus facile de récupérer et de se projeter après un succès comme celui de dimanche, mais Pierre Sage a des idées bien précises sur ce qu’il veut en ce début de mois de février.

Lille et la Coupe de France peuvent lui permettre de faire tourner et de concerner tout son groupe, après un mercato qui a apporté de la concurrence. Mais aussi faire souffler en vue d’un match importantissime en vue du maintien. "On a joué dimanche, on rejoue le mercredi et ensuite, on rejoue le dimanche. On doit gérer le groupe sur cette période. Donc, si on veut jouer avec de l'intensité, on se doit d'avoir des joueurs qui ont de l'énergie et des ressources à faire valoir."

Et gérer le difficile équilibre entre l’envie de poursuivre dans cette Coupe de France avec une équipe compétitive et l’objectif prioritaire qu’est le maintien en Ligue 1.