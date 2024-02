OL - Lille : avant-match, horaire et diffusion TV

Ernest Nuamah lors d’OL – Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le 8e de finale de Coupe de France entre l’OL et Lille au Parc OL.

L’avant-match

"Un vrai boost". C’est de cette façon que les joueurs de l’OL ont accueilli la victoire contre l’OM dimanche soir à Décines. Incapables de gagner en Ligue 1 en 2024, les Lyonnais ont réussi à prendre le meilleur dans le choc des Olympiques et arrivent face à Lille avec de la confiance. Pour ce deuxième match en trois jours, les organismes sont forcément fatigués, mais il y a de la bonne humeur mardi à l’entraînement. Quand la tête va, les jambes vont, dirait-on et Pierre Sage espère que cet élan positif aura un effet bénéfique sur l’OL ce mercredi. Car après l’OM, c’est un autre gros morceau qui se présente à Décines, en Coupe de France cette fois-ci. Comme il y a un an, Lille débarque au Parc OL pour un 8e de finale dans la compétition.

Les Lillois sont en forme en 2024 avec quatre victoires et un nul, mais surtout aucun but encaissé. Il faudra donc livrer un nouveau match solide pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette afin d’entrevoir les portes des quarts de finale. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Johann Lepenant, en reprise, ni Henrique, toujours blessé et Saïd Benrahma, suspendu encore un match. En revanche, l’incertitude plane toujours sur Dejan Lovren, victime de douleurs, mais qui s’est entraîné mardi. De son côté, Orel Mangala sera bien de la partie.

À quelle heure se joue OL - Lille ?

Laurent Prud’homme a pesté contre l’horaire de ce choc dans l’entretien accordé la semaine dernière aux médias, dont Olympique-et-Lyonnais. En fixant ce 8e de finale à 18h30, la FFF et beIN Sports n’ont pas forcément fait le choix du foot populaire et l’affluence devrait s’en ressentir au coup d’envoi. Ce sont un peu moins de 30 000 spectateurs qui sont attendus malgré les offres à 5€ la place. Le coup d’envoi de cet OL - Lille sera donné par Benoit Millot.

Sur quelle chaîne voir OL - Lille ?

Pas de double diffusion pour cette affiche. Comme face à Bergerac, il faudra se brancher sur beIN Sports pour pouvoir suivre le résultat des hommes de Pierre Sage. Les commentaires seront assurés par Clément Grezes et Patrice Ferri.